Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 23 LP 384 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 M 0100 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki farkı hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla yerinde inceleme yaptı.