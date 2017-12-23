Otomobil, kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

Kaza, merkez Doğunkent Mahallesi Semaver Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.(18) idaresindeki 23 FK 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen V.T. ve kızı G.T.’ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı anne kıza müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.