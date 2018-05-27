Otomobil, kamyonete arkadan çarptı:3 yaralı

Kaza,Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesine 6 kilometre kala Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl’den Elazığ istikametine seyir halinde olan Tekin Eker (38) idaresindeki 34 NA 3113 plakalı otomobil, aynı istikamette giden İrfan Ateşal(30) yönetimindeki 80 KU 050 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, her iki araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Eker, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.