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Otomobilde 10 tabancayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 10 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 10 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde poşete sarılı vaziyette 1'i 9 mm diğerleri 7.65 mm çapında olmak üzere şarjörleri ile birlikte toplam 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Araç içerinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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