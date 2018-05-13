Otomobilde çakmak gazı patladı: 2 yaralı

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Necip Fazıl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 BD 6561 plakalı otomobil içerisinde bulunan çakmak gazı, tüpü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın etkisiyle araç içinde bulunan 2 kişi yüzünden yaralandı. Görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.