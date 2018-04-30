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30 Nisan 2018 11:21

Otomobilden uyuşturucu atan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerini fark ederek uyuşturucu maddeleri otomobilden atan 3 şüpheli yakalandı.

Otomobilden uyuşturucu atan 3 şüpheli yakalandı

30 Nisan 2018 11:21


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pertek yolu üzerinde devriye gezdiği sırada park halindeki şüpheli bir otomobili fark etti. Ekiplerin yaklaştığı sırada araçta bulunan şüpheliler,poşeti aşağı attı. Ekipler tarafından araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Atılan poşetten ise satışa hazır küçük paketler halinde 100 gram esrar ve 150 gram kenevir tohumu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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