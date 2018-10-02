Otomobilin bebek arabasıyla yürüyen çifte çarptığı o anlar kamerada

Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Muş, Mardin, Bingöl ve Kars'ta meydana gelen kazalar kameralara saniye saniye yansıdı. Diyarbakır'daki kazada bir sürücünün başka bir araca çarpmamak için kullandığı otomobilin direksiyonunu çevirince kaldırıma çıkıp bebek arabasıyla yürüyen çifte çarpma görüntüleri yer aldı.

Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Mardin, Bingöl ve Kars'ta İl Emniyet Müdürlüklerinin şehir polis kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan kazalar, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattı.

Diyarbakır'daki kaza anı görüntülerinde bir sürücü, başka bir araca çarpamamak için kullandığı otomobilin direksiyonunu çevirince kaldırıma çıkıp bebek arabası ile yürüyen karı kocaya çarptığı yer aldı.

Elazığ'da karşı şeride geçen araç ile düz giden otomobil sürücülerinin trafik kurallarına uymaması sonucu çarpışırken, Muş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkıp direğe çarptı.

Mardin, Kars, Bingöl ve Erzurum'da ise kavşakta trafik kurallarına uymayan araçların çarpışması görüntülerde yer aldı. Mardin'deki kazada transitle çarpışan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayarak kaldırımdaki levhaya çarptı.