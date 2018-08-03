Otomobilin çarparak belini kırdığı köpek tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Arıcak ilçesinde bir köpeğe araç çarptı. Beli kırılan ve olduğu yerden kalkmayan köpeği fark eden vatandaşlar ona su verdi. Daha sonra durum ilçe kaymakamlığına bildirildi. Kaymakamlıkta Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Hastanesi ve Bakım evi yetkililerine ulaştı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeği alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne getirdi. Röntgeni çekilen ve beli kırık olduğu tespit edilen köpek tedavi altına alındı.

"Köpek zor bir ameliyat geçirecek"

Köpeği tedavi altına aldıklarını belirten FÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Eren Polat, "Sol göğüs bölgesindeki omur ile ilk bel bölgesi omur arasında kırık var. Kemik aşağıya ve sağ tarafa doğru pozisyon değiştirmiş durumda. Omurun yarın ameliyatını yağacağız. Zor bir ameliyat olacak. Mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışacağız. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.

Köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Hastanesi ve Bakım evine yollayacaklarını aktaran Polat, "Oradaki arkadaşlara yapmaları gereken uygulamaları söyleyeceğiz. Köpek hem onların hem de bizim takibimizde olacak. Bu şekilde bir tedavi süreci uygulayacağız" diye konuştu.