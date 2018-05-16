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16 Mayıs 2018 11:42

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ-Bingöl karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

16 Mayıs 2018 11:42


Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 30.kilometresi Şahsuvar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan O.A. idaresindeki 23 K 4504 plakalı otomobil, camiye gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fethiye K’ya (66) çarptı. Yaşlı kadına çarptığını fark eden sürücü, durumu sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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