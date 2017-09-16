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16 Eylül 2017 15:43

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Elazığ’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

16 Eylül 2017 15:43


Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 40. kilometresinde İçme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ş.(24) idaresindeki 06 AH 3880 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Belkise Kama’ya (73) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Kama’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, araç sürücüsü de gözaltına aldı.


Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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