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Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Elazığ’da bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin motor kısmından yavru kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kediyi aracın motorundan çıkardı. Korkuyla ekiplerin elinden kaçan kedi, bu kez başka bir otomobilin motoruna girerek sıkıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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