Palu'da “Aile İçi İletişim” Paneli

Elazığ'ın Palu ilçesinde "Aile İçi İletişim" paneli düzenlendi.

Palu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Palu Kadınlar Derneği işbirliğiyle ilçedeki ailelere yönelik “Aile İçi İletişim” paneli gerçekleştirildi.Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda çok sayıda ailenin katılımıyla yapılan panelle ilgili Palu Kadınlar Derneği Başkanı Zeliha Bahçeci, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Toplumun temel yapısının aile olduğunu vurgulayan Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen,"Toplumun temelini oluşturan aile bağları ne kadar güçlü olursa toplumda o kadar güçlü olur. Uyumlu bir ortamda büyüyen ve gelişen çocuk, sağlıklı ve güçlü bir insan olarak topluma katılır. Buda toplumun güçlü ve sağlam olmasına katkı sağlar”dedi.

Eğitimin evde başladığına değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Alakaş ise,"Çocuklarımızın ilk eğitmenleri anne ve babalarıdır. Okulda eğitimle birlikte öğretim süreci de devam ederken bizim için çocuklarımızın okuldaki zamanları kadar okul dışındaki zamanları, davranışları da kıymetlidir. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama okul dışındaki eğitim siz kıymetli velilerimize düşüyor” şeklinde konuştu.

Seminere konuşmacı olarak katılan Kişisel Gelişim Uzmanı Şebnem Bıçak'da, " İnsanlar 9 ay anne karnında büyüyor ve dünyaya geliyor fakat ruhu tamamlanmıyor sadece fiziksel olarak dünyaya geliyor. Fıtrat olarak biz hep iyiyi istiyoruz, doğrunun taraftarı olmayı tercih ediyoruz fakat ruhumuzu büyütecek bir ebeveyne ihtiyacımız var. Aile içi iletişimle ilgili, çocuklarla iletişimle ilgili eğitim, hayatımız boyunca bizlere verilen bir eğitim. Okuma yazma öğreniyoruz, kişisel yeteneklerimizi geliştiriyoruz, gelenek ve göreneklerimizi öğreniyoruz"diyerek aile içi iletişimin önemine aktardı.