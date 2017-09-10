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10 Eylül 2017 21:32

Pembelik Barajı’nda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Elazığ’da dün serinlemek için girdiği Pembelik Barajı’nda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Pembelik Barajı’nda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

10 Eylül 2017 21:32


Olay, dün öğleden sonra Karakoçan ilçesi Golan Kaplıcaları civarında Pembelik Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (38), arkadaşıyla beraber yüzmek için suya girdi. Sudan çıkan arkadaşı, H.K.’yı göremeyince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ile birlikte Bingöl AKUT, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler ve dalgıçlar sevk edildi. H.K., suda ve kıyıda iki gürdür süren aramalara rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarına sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.




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