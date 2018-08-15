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15 Ağustos 2018 17:31

Polisten kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Elazığ’da polis, kurban pazarlarında meydana gelebilecek sahtecilikle ilgili uyarıda bulunarak, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ile ilgili de uygulamalı eğitim verdi.

Polisten kurban satıcılarına sahte para uyarısı

15 Ağustos 2018 17:31


Kurban Bayramına sayılı günler kala, besiciler hayvanlarını satmaya getirirken, vatandaşlarla yavaş yavaş kurbanlıklarını almaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, kurban pazarlarında yaşanabilecek dolandırıcılık ve sahte parayla ilgili bilgilendirme yaptı. Polisler, satıcıları tek tek gezerek, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı.Pazarda broşürde dağıtan polis, dolandırıcılık gibi benzer olaylarla karşılaşan kişilerin hemen durumu kendilerine bildirmesi uyarasında da bulundu.


Vatandaşlar da polisin uygulamasından memnun kalarak, sahte paranın ayırt edilmesi konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade etti.




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