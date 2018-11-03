Popçu Tuğba Yurt'un yeni albümü Nisan'da

FÜ tarafından öğrencilere yönelik “Hoş Geldin” konseri düzenlendi. Sanatçı Ahmet Yüce'nin sahne almasıyla başlayan konser Popçu Tuğba Yurt'la devam etti. Konsere, öğrenci ve öğretim üyelerininin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da katıldı.

Sonbaharın sonlarında olduklarını aktaran FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “İlk bahar havası ortama hakim. Uzun suredir böyle bir etkinlik yapamamıştık. Bu tür etkinlikler mutlaka olması lazım. Ama bunun dışında da diğer etkinliklerimizi yapmamız gerekiyor. Fırat Üniversitesinin öğrencisi olmak sizin için bir gurur kaynağı olması lazım. Çünkü Fırat Üniversitesinde yüksek öğretim yaklaşık 53 yıl önce başladı. Alt yapısıyla nitelikli insanlarıyla hocasıyla öğrencisiyle ülkemize yetiştirdiği insan gücü ile her yerde güzel bir şekilde adından söz ettirmektedir ”dedi.

"Nisan, Mayıs'ta albümü, dinleyenlerimle buluşturacağım"

Elazığ'a ilk gelişi olduğunu ifade eden Popçu Tuğba Yurt ise güzel bir konser geçirdiklerini söyledi.

Albüm çalışması olduğunu aktaran Yurt; "Muhtemelen aralık öncesinde bir single çıkarabilirim. Aralık gibi düşünüyorum. Şuanda klip çalışmaları sürüyor. Nisan Mayıs gibi de 10 şarkılık bir albümü dinleyenlerimle buluşturacağım. Bugün Elazığ'da çok ufak bir gezi yaptık. Çok güzel bir şehir inşallah burada daha fazla konser olacağını düşünüyorum” diye konuştu.