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24 Şubat 2018 16:34

Profesör Şimşirgil Elazığlılarla buluştu: "Kaynağı belli olmayan söylemlerle Abdülhamit Han çok yanlış tanıtıldı"

Ünlü Tarihçi-Yazar Prof.

Profesör Şimşirgil Elazığlılarla buluştu:

24 Şubat 2018 16:34

Dr. Ahmet Şimşirgil, Elazığlılarla buluştu.


Elazığ Belediyesi kültürel etkinlikler dizisi kapsamında Elazığ’a gelen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, düzenlediği söyleşi ve konferanslarla tarihin bilinmeyen olaylarını vatandaşlara anlattı. Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi Sultan Abdülhamit Han’ı vefatının 100. yılında değişik yönlerini anlatan Prof. Şimşirgil, özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.


Kaynağı belli olmayan söylemlerle Abdülhamit Han’ın çok yanlış tanıtıldığını belirten Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Aralarında tarihçilerinde olduğu birçok kişi henüz Abdülhamit’i doğru anlayamadı ve anlatamadı. Osmanlı geçmişten itibaren çok ağır hakaret ve iftiralara maruz bırakıldı. Bu iftiraların büyük bir kısmı özellikle Abdülhamit Han dönemine denk geldi. Televizyon programlarının çoğunda hala Sultan Abdülhamit yanlış itham ediliyor. En doğru bilgiye ulaşmak için kişilerin yanlış söylemlerden tamamen kurtularak objektif olması gerekiyor” dedi.


Program sonunda ise sevenlerine kitap imzalayan Şimşirgil, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas, Belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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