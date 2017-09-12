Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 14:47

PTT personeline ilk yardım eğitimi

Elazığ’da, PTT personeline ilk yardım eğitimi verildi.

PTT personeline ilk yardım eğitimi

12 Eylül 2017 14:47


Medical Park Elazığ Hastanesi sağlık çalışanları tarafından PTT görev yapan personellere ilk yardım eğitimi verildi. Elazığ PTT Başmüdürlüğünde gerçekleşen eğitime katılanlara, ilk yardım nedir, nasıl yapılır, ilk yardım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.


İlk yardım ile ilgili temel bilgilerin verildiğini aktaran Elazığ PTT Baş Müdürü Ahmet Ahıskalı, personellere verilen eğitimler doğrultusunda küçük yaralanmalara karşı bilinçli şekilde davranılacağını söyledi.


Sorumlu Hemşire Esra Üstündaş ve Eğitim Hemşiresi Zeynep Kılıç tarafından verilen eğitime, PTT Baş Müdürü Ahmet Ahıskalı, hastanenin Özel Sağlık Sorumlusu Rüşen Çınar, Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve PTT personelleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç