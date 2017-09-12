PTT personeline ilk yardım eğitimi

Medical Park Elazığ Hastanesi sağlık çalışanları tarafından PTT görev yapan personellere ilk yardım eğitimi verildi. Elazığ PTT Başmüdürlüğünde gerçekleşen eğitime katılanlara, ilk yardım nedir, nasıl yapılır, ilk yardım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

İlk yardım ile ilgili temel bilgilerin verildiğini aktaran Elazığ PTT Baş Müdürü Ahmet Ahıskalı, personellere verilen eğitimler doğrultusunda küçük yaralanmalara karşı bilinçli şekilde davranılacağını söyledi.

Sorumlu Hemşire Esra Üstündaş ve Eğitim Hemşiresi Zeynep Kılıç tarafından verilen eğitime, PTT Baş Müdürü Ahmet Ahıskalı, hastanenin Özel Sağlık Sorumlusu Rüşen Çınar, Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve PTT personelleri katıldı.