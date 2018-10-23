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PTT'den 178'inci müşteriye hediye

Elazığ’da PTT’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle günün 178’inci müşterisine hediye verildi.

Elazığ'da PTT'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle günün 178'inci müşterisine hediye verildi.


Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Elazığ Başmüdürlüğü tarafından kuruluşunun 178' inci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte PTT merkez şubesinde 178‘inci müşteriye, Başmüdür Ahmet Ahıskaya tarafından saat ve pul hediye edildi.


Posta kargo, e ticaret, lojistik ve sigortacılık alanlarında hizmet verdiklerini ifade eden Kurumun Başmüdürü Ahmet Ahıskaya, “Bugün 178. yılı münasebeti ile beraber şanslı müşterimize bir hediye taktim etmek istedik. Bundan sonrada PTT hizmetlerini tercih etmesini istiyorum” dedi.


Hediyeyi alan Mustafa Çetinkaya, 178'inci numaraya denk geldiğim için kendimi çok şanslı hissettiğini söyledi.

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