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13 Haziran 2018 12:26

Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

Diyetisyen Neslihan Yumakgil, "Ramazan ayında 17-18 saat gibi uzun süreli açlıklar oluyor.

Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

13 Haziran 2018 12:26

Ramazandan çıkınca aman Allah’ım ben çok aç kaldım diyerek, 3 gün boyunca aşırı yemek yiyoruz. 30 günlük açlığı 3 günde doyurmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için sağlık problemleri ortaya çıkarıyor" dedi.


Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil, Ramazan ayının bitiminde beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Yeterli ve dengeli beslenmenin hayatın her alanında olması gerektiğini belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Ramazan ayında 17-18 saat gibi uzun süreli açlıklar oluyor. Ramazandan çıkınca aman Allah’ım ben çok aç kaldım diyerek, 3 gün boyunca aşırı yemek yiyoruz. 30 günlük açlığı 3 günde doyurmaya çalışıyoruz. Buda bizim için sağlık problemleri ortaya çıkarıyor. Kalp sıkıntılarının yanı sıra mide, bağırsak sıkıntısı olabiliyor. Özellikle bağırsakta şişkinlik reflü gibi hastalılara yol açabiliyor. Ramazan boyunca günde 2 yada 3 öğün besleniyoruz. Bundan dolayı Ramazan sonrası sürekli acıkma hissi duyuyoruz. Bir şeyler yerken aslında bizim düzenli beslenmemiz gerekiyor. 2-3 öğünden 4-5 öğüne sonrası 5-6 öğüne gerekirse uyanık kalma durumuna göre 7-8 öğüne çıkabiliriz. Ama bunları yavaş yavaş düzenli yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Kahvaltı ile başlamak çok önemlidir”


Özelikle bayramın 1. gününe kahvaltı ile başlamanın çok önemli olduğunu dile getiren Yumakgil, "Ana öğünlerimizi yapmak çok önemlidir. Eğer ana öğünleri yaparsak ara öğünlerde çok fazla tatlı ihtiyacımız olmayacaktır. Tatlı ihtiyacımız olursa eğer meyve ve sebze yiyerek tatlı ihtiyacımızı baskılayabiliriz. En önemlisi ise bayramlarda bizim hayır deme özelliğimiz yok. Gelen her ikramda tadıyoruz. Eğer gelen ikramlarda sütlü tatlılar varsa tercihimiz onlardan yana kullanıyoruz. Her gittiğiniz yerde bununda tadına bakayım şununda tadına bakayım yerine belli başlı yerlerde ufak tadımlıklar almanızı tavsiye ederim. Özellikle 3 dilim baklava varsa bir dilimi yemelerini tavsiye ediyorum. 3 dilimi de yemeye çalışmalarını tavsiye etmiyoruz. Bayramdan sonra protein ve karbonhidratı dengeli bir şekilde beslenirsek açlık hissiyatımız olmaz. Ve tatlı bağımlılığımız da ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.



"Çay, kahve su yerine geçmez, vücuttan su attırır"


Bayramda çok fazla kalori alındığı için yürüyüş ve çeşitli aktiviteler yapılması gerektiğini vurgulayan Yumakgil, "Bayram gezilerine yürüyerek gidebiliriz. Asansör yerine merdiven kullanabiliriz. Bu şekilde aldığımız kalorileri dengeleyebiliriz. Ramazan sonrası çay kahve tüketerek su alma ihtiyacımızı azaltıyoruz. Aslında zararlı olanda budur. Çay kahve vücuttan su attırır su yerine geçmez. Su ihtiyacınızı sadece sudan karşılayabilirsiniz. Günde herkesin 2,5-3 litre su tüketmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.




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