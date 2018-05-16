Ramazanda beslenmeye dikkat

Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil, Ramazan ayının ilk günlerinde beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Beslenme düzeninin değiştiğini belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil;"Ramazan ayında 3 öğün değil, 2 öğün besleniyoruz. Diyetisyenler sisteminde 8 öğün beslenilirken şuan maksimum 2 yada 3’e düşüyor. Bu durumda vücudumuzun dengesi oldukça şaşıyor elektronik dengesi şaşırıyor. Vücuda çok fazla sıvı alamadığımız için halsizlik ve dengesizlik oluyor. Ramazan ayında en büyük etken savura kalkmaktır. Sahurda özellikle karbonhidrat içeriği yüksek olan gıdalar yerine protein içeriği yüksek olan gıdalar tercih etmeliyiz. Gün boyu yavaş sindirilen gıdalar tercih etmeliyiz. Özelikle yumurta ve peynirli bir sahur olmalıdır. Yumurtanın yanı sıra domates, salatalık gibi sıvı ağırlıklı sebzeler, yeşillikler tercih etmeliyiz. Kan şekerimizi dengeleyici tam buğdaydan yapılmış ekmekler tercih etmeliyiz. Yine tok tutucu kuru sert kabuklu kuru yemiş ceviz, fındık gibi tok tutucu gıdalar tercih etmeliyiz"dedi.

"Sahurdan 40-45 dakika sonra uyuyun"

Sahurda mutlaka sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine ifade eden Diyetisyen Yumakgil," Ben genelde en az 500 milim yani 3-4 bardak su tüketilmesini öneriyorum. Sahuru yaptıktan sonra genel olarak hemen yedikten sonra yatalım kuralı vardır. Bu çok yanlış bir davranıştır. Hazımsızlığa neden olur. Sahuru yaptıktan yaklaşık 40-45 dakika sonra uyunması gerekiyor"ifadelerini kullandı.

"İftarın su ve hurma ile açılması kan şekerini dengeler"

Sahurdan sonra iftara kadar 17 saatlik bir açlık olduğuna dikkat çeken Yumakgil," 17 saatlik açlığın sonunda hemen ağır gıdalarla değil de özellikle ramazanın ilk haftası birazcık daha sebze ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. İftarımızı su ve hurma ile açmamız kan şekerimizi dengeler. Çorbamızı yavaş yavaş tüketmemiz gerekiyor. Çok sıcak çorbaları da tüketmemeye çalışalım. Sıcak yemekler midenin yanmasına ve mideye zarar vermesine neden olur. Çorbayı içtikten sonra 10-15 dakika ara verilmesi gerekiyor. Bu insanlara çok zor geliyor. Ama bu olmak zorunda yoksa yememiz gerekenden daha fazla yemekler yiyoruz. Buda hazımsızlığa neden oluyor. Sebzeli yemeklerin bol olması gerekiyor. Yoğurt yerine ayran tercih ederek sıvı dengemizi arttırmalıyız"şeklinde konuştu

"Çay ve Kahve vücutta su kaybettirir"

İftar ile sahur arasında bir ara öğün mutlaka eklenmesini isteyen Yumakgil," Ara öğünde meyve tercih edebiliriz. Meyve tüketmez isek sütlü tatlılar tükete biliriz. Ama porsiyona dikkat etmemiz gerekiyor. Oturup iki üç dilim baklava yerine bir küçük kase sütlü tatlı tercih edebiliriz. İftar ile sahur arasında en az 2,5 -3 litre sıvı tüketmeliyiz. Yemeklerin yanına komposto tercih ede biliriz. Buda sıvı tüketimimizi arttırır. Kahve ve çay tüketimi su yerine fazla geçmez. Aksine vücuttan su kaybettirir. Biz ramazan ayında çok fazla su tüketemiyoruz. Bundan kaynaklı olarak da sıvı dengemizi azaltmamak için elektrolit dengemizi bozmamak için çok fazla çay kahve tüketmemeliyiz. Onun yerine su tüketmeliyiz veya su yerine geçen komposto gibi sıvı içeriği yüksek gıdalar tükete biliriz”diyerek bilgi verdi.