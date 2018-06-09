Ramazan’da üretimi 10 kat artan badem şekeri tescilleniyor

Osmanlı’dan itibaren yapılan badem şekeri, Elazığ’da her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yoğun ilgi gördü. Ramazan ayında rağbetin 10 kat artması nedeniyle kentte badem şekeri üretimi yapanların sayısı da çoğaldı. Elazığ’ın vazgeçilmeyen bir ürünü olan badem şekerinin kente ait bir marka olarak tescillenmesi için iVali Çetin Oktay Kaldırım tarafından çalışma başlatıldı. Vali Kaldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ramazan sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden olan Elazığımızın meşhur badem şekerini tescilleyip dünyaya açıyoruz" dedi. VAli Kaldırım’ın açıklaması hem üreticileri hem de vatandaşları memnun etti.

Badem şekeri üreten Coşkun Ceyhan, “Bu konuyla ilgili olarak Elazığ’a gerçekten çok büyük katkıları olan bir valimiz. Bu konuda kendisinden minnettarız. İlk başta Ağın leblebisinde böyle bir girişimde bulundu. Şimdi de badem şekeri. Bunlar lazım olan şeyler. Elazığ’da şuana kadar hiç kimse sahip çıkmadı. Bir yabancı badem şekerini veya Ağın leblebisini Türkiye’nin hangi ilinde olursa olsun ağzına attığı zaman Elazığ aklına gelsin. Doğuda böyle bir il olduğunu, bu lezzette bir şey çıktığını bilsin. Bu bizim için onur verici. Badem şekeri Elazığ’da yılın 12 ayı mevcut. Ama Ramazan’da bu kat kat yükseliyor. Artık Ramazan’da iftarların bir ekolü haline geldi. Herkes çayın yanında kimi tatlı olarak, kimi hobi olarak ama olmazsa olmazın yerine geçmiş. Bunu da bütün Türkiye ve bütün dünyaya tanıtmak gerçekten güzel bir şey” ifadesini kullandı.

Badem şekerinin Ramazan ayında önemli bir ürün olduğunu dile getireni ustalardan Erkan Süslü ise, “Uzun yıllardan beri geleneksel hale geldi. Son yıllarda Ramazan ayı dışında da satışlarımız devam ediyor. Başkaları sahiplenmeden valimizin katkılarıyla bu konuda bize ön ayak olması çok iyi oldu” diye konuştu.

Badem şekerinin Ramazan ayında çok tüketilen bir gıda olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mustafa Hekim, “Valimize de çok teşekkür ederiz. Elazığ’a tescillenmesi için büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Elazığ’a faydalı bir şey. Tescilli olması çok güzel olur. Malatya’nın kayısısı meşhursa bizim de badem şekerimiz neden meşhur olmasın” şeklinde konuştu.

Elazığ’ın yüzde 70’inin her gün badem şekeri aldığını belirten Mustafa Güzel de, “Elazığ’ın vazgeçilmezlerinden biridir. Badem şekeri Türkiye’de bir tek Elazığ’da yapılıyor. Bu şeker başka yerde yapılsa bile yan ürün yapılır. Ama Elazığ’da gerçeği yapılıyor. Valimiz eğer bu işi yaparsa Elazığımızı daha çok gururlandırır" diyerek düşüncelerini aktardı.