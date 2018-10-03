İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rehabilitasyon merkezi sakinleri, Erdoğan'ı çaya davet etti

Sivrice Hazarbaba Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çaya davet etti.

Sivrice Hazarbaba Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çaya davet etti.


Sivrice Hazarbaba Rehabilitasyon Merkezi'ni Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ziyaret etti. Başkan Yanılmaz, merkezde tedavi görenlerle bir süre sohbet edip, çalışmalarını da inceledi.


Merkezde böylesi güzel insanların yanında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Yanılmaz,göreve geldiği günden bugüne kadar engelsiz bir yaşam adına çalışma yaptıklarına aktardı.


Merkezde bulunanlardan bir genç ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi anlatarak“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, en kısa zamanda Sivrice'ye çay içmeye bekliyoruz”ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.