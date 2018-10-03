Rehabilitasyon merkezi sakinleri, Erdoğan'ı çaya davet etti

Sivrice Hazarbaba Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çaya davet etti.

Sivrice Hazarbaba Rehabilitasyon Merkezi'ni Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ziyaret etti. Başkan Yanılmaz, merkezde tedavi görenlerle bir süre sohbet edip, çalışmalarını da inceledi.

Merkezde böylesi güzel insanların yanında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Yanılmaz,göreve geldiği günden bugüne kadar engelsiz bir yaşam adına çalışma yaptıklarına aktardı.

Merkezde bulunanlardan bir genç ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi anlatarak“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, en kısa zamanda Sivrice'ye çay içmeye bekliyoruz”ifadelerini kullandı.