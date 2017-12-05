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05 Aralık 2017 13:13

Rektör Demirdağ, Baskil MYO Binasını inceledi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

Rektör Demirdağ, Baskil MYO Binasını inceledi

05 Aralık 2017 13:13

Dr. Kutbeddin Demirdağ, yapımı tamamlanan Baskil Meslek Yüksek Okulu’nun binasında incelemede bulundu.


Baskil ilçesinde FÜ Meslek Yüksek Okulu’nun binası tamamlanarak eğitime başladı. İlçeye giden FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yapımı tamamlanan ve eğitime başlanılan yüksekokulu binasında incelemelerde bulundu. Demirdağ, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mehmet İnallı ile birlikte yeni binayı gezerek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Alper Öğrenmiş ve Öğretim üyelerinden bilgi aldı.




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