Sadece Elazığ'da çıkıyor 4 kıtada 45 ülkeye gidiyor

Dünya'da sadece Elazığ'da çıkartılan Vişne mermeri, 4 kıta da 45 ülkeye ihraç edilerek, ülkeye büyük oranda döviz girdisi sağlanıyor.

Sadece Elazığ'da çıkan Vişne mermeri, Türkiye genelinde bir çok yerde olduğu gibi, yurt dışında da önemli yerlerde kullanılıyor. 6 büyük mermer ocağının bulunduğu Elazığ'dan çıkartılan vişne mermerleri daha önce de Kabe ve Beyaz Saray gibi bir çok bilinen yerde kullanılmıştı.Son olarak yeni açılan İstanbul Havalimanında da kullanılan mermer, yapılan ihracatla ülkeye büyük bir döviz girdisi sağlıyor. Şuanda Elazığ'dan çıkartılan ve bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlayan mermerler, 4 kıta da Çin, Hindistan, Vietnam, İtalya, Sudi Arabistan, Rusya ve ABD başta olmak üzere 45 ülkeye gönderiliyor.

“50 bin ton satış yapılıyor”

Elazığ'da 6 tane büyük mermer ocağı bulunduğunu belirten Alacakaya Mermer İhracat Müdürü Salih Tufan;” Bu ocaklardan yıllık 50 bin ton satış yapılıyor. Binden fazla kişi mermer firmalarında çalışıyor. 4 kıtada 45 ülkeye ihracatımız var. Bunların başında ham madde olarak ihraç ettiğimiz ülkeler Çin, Hindistan, Vietnam, İtalya geliyor. Ebatlı plaka olarak da Orta Doğunun bir çok ülkesi Sudi Arabistan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amarika'ya göndermekteyiz. Yaptığımız ihracatla birlikte ülkeye çok büyük oranda döviz getirisi sağlıyoruz”diye bilgi verdi.

1984 yılından itibaren Elazığ Vişnesi üretimi yaptıklarını da anımsatan Tufan, dünyanın en büyük üreticisi olduklarını da kaydetti.

İhracat sorumlusu Onurhan Aslan ise,” Sahip olduğumuz ocaklarda, fabrikamıza getirdiğimiz blokları işleyip plaka ebatlı olarak ihracatını gerçekleştiriyoruz. Özellikle Elazığ vişne ürünümüz, Dünya'da sadece Elazığ'da bu renkte ve bu dokuda çıkıyor. 4 kıtada 45 ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz”diye konuştu.