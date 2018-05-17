Sahte bilezikle kuyumcuları dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 2 gün önce Bingöl’de bir kuyumcuya sahte altın satıldığı bilgisi üzerine eşkali belirlenen şahsın Elazığ’da aynı yöntemle dolandırıcılık yapma ihtimaline karşı tedbir aldı. Alınan tedbir sonrası polis, İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan kuyumcular çarşısında eşkali belirlenen Y.İ.’yi fark ederek 5 adet sahte bileziği satmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin birlikte hareket ettiği kişilerinde O.K. ve S.R.A. olduğunu belirleyen polis şahısları Malatya yolu üzerinde tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli bir araçta yakalandı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 10 adet sahte bilezik ve 7 bin 200 TL para ele geçirildi

3 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.