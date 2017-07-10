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10 Temmuz 2017 19:16

Sakarya’da yaşanan menfur olaya Elazığ’dan tepki

Sakarya’da Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al-Rahum’un tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte öldürülmesine, Elazığ STK Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Sakarya’da yaşanan menfur olaya Elazığ’dan tepki

10 Temmuz 2017 19:16


Elazığ Öğretmenevi toplantı salonunda bir araya gelen STK temsilcileri, Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al-Rahum’un tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile öldürülmesine tepki gösterdi. Sakarya’da meydana insanlık dışı olayı şiddetle kınadıklarını belirten STK temsilcileri adına konuşan İmamhatip Platformu Başkanı Turgut Tunç, “Suriye’den ve diğer bölgelerden ülkemize gelenler içerisinde her toplumda olduğu gibi kötü niyetli insanların olacağının farkındayız. Bir Suriyeli’nin işlediği suç sebebi ile bir topluluğun da tamamını suçlamak, hepsinin kovulmasını önermek, genelleme yapmak hakka ve hukuka sığmaz. Bu söz konusu Sakarya’daki iğrenç olayın aşağılık faillerinin tüm halkımızı zan altına bırakmayacağı gibi suç bireyseldir demek istiyoruz. Kamuoyu vicdanının daha fazla sızlamaması için bu tür olaylarda adalet gecikmemelidir” dedi.




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