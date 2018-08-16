Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu- Kovancılar ilçe yolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine seyir halinde olan 23 P 2306 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında araç bir anda alev aldı. Kazada, Oğuz K. ağır yanıklarla yaralanırken, Burakhan S. ise hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçtan vatandaşların yardımı ile çıkartılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekibi tamamen yanan otomobil ile arazide tutuşan otları söndürdü.