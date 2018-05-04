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04 Mayıs 2018 09:41

Şebnem Ferah ve Doğukan Manço Elazığ’da sahne aldı

Fırat Üniversitesi bahar şenlikleri kapsamında ünlü sanatçı Şebnem Ferah ve DJ Doğukan Manço sahne aldı.

Şebnem Ferah ve Doğukan Manço Elazığ’da sahne aldı

04 Mayıs 2018 09:41


Eğitim ve öğretim yılının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Fırat Üniversitesinde bahar şenlikleri düzenlendi. Şenlikler kapsamında rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah ve DJ Doğukan Manço sahne aldı. Konsere, öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.


Festivalin muhteşem geçtiğini belirten Barış Manço’nun oğlu DJ Doğukan Manço, “İnanılmaz bir kitle var. 5 üniversiteden en coşkulusu burasıydı. Benim Elazığ’a ilk gelişim çok merak ediyordum. Elazığ’la tek bağlantım askerlik arkadaşım Elazığlıydı gakkoydu. Ben burayı çok merak ediyordum. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bu güne nasipmiş. İnşallah bir daha gelmek nasip olur" dedi.


Elazığ’ı çok merak ettiğini vurgulayan Manço, Çırçır Şelalesi ve Harput’a giderek gezeceğini aktardı.




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