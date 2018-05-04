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04 Mayıs 2018 13:29

Seçim kurullarında 100 bin imza yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle 100 bin imza başvuru yapan siyasiler için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da seçim kurulunda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Seçim kurullarında 100 bin imza yoğunluğu

04 Mayıs 2018 13:29


24 Haziran tarihinde yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için, toplanması gereken 100 bin imza için başvurular bugün başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da seçim kurulunun bulunduğu adliyede ilk gün yoğunluk yaşandı. Özellikle 100 bin imza ile aday olmak isteyen parti genel başkanları için, partililer seçim kurulunda imza verdi.


100 bin imza için adliyeye geldiklerini ve kampanya yaptıklarını belirten Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacı Bekiroğlu, cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini talep etti. İYİ Parti Elazığ milletvekili aday adayı Abdulvahap Erdem, ilk gün içinde 100 bin imzanın toplanacağını iddia etti.


İmza için adliyeye gelenlerden Soner Karakoçan da, Meral Akşener için Elazığ’da 499. imzayı kendisinin attığını söyledi. İmza attığını ifade eden Ali Göktürk ise kendisi için 4 partinin de fark etmediğini dile getirdi.




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