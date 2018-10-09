Şehir hastanesinde gazetecilere çekim yasağı

Elazığ'da geçtiğimiz aylarda hizmete giren Şehit Polis Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin Acil servisinde kaza nedeniyle gelen yaralıları görüntülemeye çalışan gazeteciler güvenlikçiler tarafından engellenmeye çalışıldı.Daha öncede benzer bir olayda aynı durum yaşanmıştı.

1 Ağustos'ta kentte hizmete giren Şehit Polis Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gazetecilere uygulanan yasak sıkıntı oluşturuyor. Bugün meydana gelen ve 30 kişinin yaralandığı kazada, hastane acil servisine gelen bir gazeteciye, güvenlik görevlileri müdahale de bulundu. Kısa süreli tartışmanın yaşandığı olay sonrası İl Sağlık Müdürü Cahit Polat devreye girdi. Gazetecilerin ulaştığı Polat, güvenlik güçlerine gerekli talimatı vermesiyle sorun bugünlük çözüldü.

2 gün öncede hastanenin acil servisinde gelen benzer bir olayı çekmeye çalışan gazeteciler yine güvenlik güçleri tarafından engellenmişti.

Gazeteciler, benzer olayın tekrar yaşanmaması için tüm güvenlik görevlilerine gerekli talimatın, yönetici şirket ve yetkililer tarafından verilmesi talebinde bulundu.