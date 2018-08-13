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13 Ağustos 2018 13:20

Şehir hastanesinde iki haftada 300 ameliyat yapıldı

Yeni açılmasına rağmen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde şimdiye kadar 300’ün üzerinde ameliyat yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Doç.

Şehir hastanesinde iki haftada 300 ameliyat yapıldı

13 Ağustos 2018 13:20

Cahit Polat, şuanda 360 yatan hasta bulunduğunu söyledi.


2 hafta önce faaliyete geçen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde şuana kadar 70 binin üzerinde hastaya bakıldı. Günlük ortalama 6 bin hastanın geldiği şehir hastanesinde 360 yatan hastaya hizmet verilirken, 300’ün üzerin de de ameliyat yapıldığı bildirildi.


Hastanenin Eski Eğitim Araştırma Elazığ hastanesinden hem bina hem teknolojik hem de tıbbı cihazlar açısından çok üstün olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Hastanemize günlük ortalama 6 bin civarında hasta gelmektedir. Bu sayı bizim eğitim araştırma hastanesindeki hasta sayısıyla hemen hemen aynı. Şuana kadar 300’ün üzerinde ameliyat yapıldı. Yine 360 civarında yatan hastalarımız mevcut. Buradaki hastanenin açılması ve hizmette bulunması eski hastanemizdeki hasta sayısı ile yani bu hem poliklinik hem de ameliyat ile ona çok yakın. Bu manada hastaların bu hastanemizi tercih etmelerinde herhangi bir sıkıntı yok“ dedi.


Öte yandan, hastaneyle ilgili İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat tarafından STK temsilcileri ve kentte bulunan siyasi parti temsilcilerine bilgilendirme bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası katılımcılara hastane gezdirildi.




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