Şehir hastanesinde, Taş Kırma ünitesi hizmete girdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Taş Kırma Ünitesi hizmete girdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında hizmet vermeye başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dışardan ses dalgaları yöntemiyle bir taş kırma yöntemi olan ESWL ile böbrek taşlarından kesisiz, yarasız kurtulmayı sağlayan ünite açıldı. Üroloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Erdoğan Ağlamış, ÜroloJi uzmanları tarafından ESWL tedavisine uygun olduğu raporlanan hastaların ESWL(ExtracorporealShockWaveLithotripsy) yöntemi ile taşlarından kurtulduğunu belirtti.

Merkezlerinde tedaviye alınan hastalar için öncelikle böbrek taşının yeri, büyüklüğü ve kimyasal yapısına göre tedavi programı hazırlandığını ve 1 ile 3 seans arasında da tedavinin tamamlandığını aktaran Doç. Dr. Ağlamış, ESWL'nin dışardan ses dalgaları yöntemiyle bir taş kırma yöntemi olduğunu söyledi.

ESWL cihazının robotik kol ile Ultrasonografi eşliğinde taşa odaklanıp tedavi yapma özelliğine sahip olduğunu anımsatan Doç. Dr. Ağlamış,:' Skopi ve USG ile yeri tespit edilen böbrek taşına cihazımızın robotik kolu ile odaklama yaparak tam isabetle taşa tedavi uyguluyoruz. Bu sayede hastalarımız fazla vakit kaybetmeden her biri 30 ile 45 dakika süren 1-3 seans arasında böbrek taşlarından kurtulabilmektedirler. ESWL sonrası böbrekte hematom, kırılan taş parçalarının düşmemesi gibi istenmeyen sonuçlar olmakla birlikte, ESWL işleminin böbreklere kanıtlanmış kalıcı bir zararı yoktur. Özellikle tekrarlayan taş hastalığı olan kişilerde kesisiz, yarasız bir böbrek taşı tedavi yöntemidir. Aksi halde her seferinde taş için ameliyat olunursa böbrekte fonksiyon kaybı olabilecektir. Oysa ESWL bir yıl içinde dahi defalarca uygulanabilir. Günümüzde böbrek içinde 2 santimetre den küçük taşlarda ESWL tedavisi ilk seçenek olarak düşünülebilir”dedi.

ESWL yöntemi ile erişkin hastalarda izlenen taşların yüzde 90'ın üzerinde tedavi edilebildiğini aktaran Ağlamış," Ancak taşın boyutu, taşın böbrek içindeki yerleşim yeri, taşın bileşimi ve önceden geçirilmiş operasyonlar ve doğumsal anatomik bozukluklar gibi değişkenler nedeniyle başarı oranı değişebilir.Taş tedavisi yapılmadığı takdirde böbrekte fonksiyon kaybı oluşabilir. ESWL tedavisi ile taş kırıldıktan yaklaşık 5-7 gün sonra hastanın kontrole gelmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde taşların dökülmesi beklenir. Bir sonra ki kontrolde kırılan taşın ne kadar döküldüğü kontrol edilir ve gerekirse tekrar ESWL seansı uygulanabilir. ESWL seansları sonrası hastalarımızdan istediğimiz doktor önerilerine uymaları, bol sıvı almaları ve bol egzersiz yapmalarıdır”diye konuştu.