Şehir hastanesine hayran kalan gurbetçi çiçekle teşekküre geldi

Hollanda ve Fransa’da 40 yılını geçiren 65 yaşındaki gurbetçi Mehmet Zeki Çerçi, memleketi Elazığ’a geldiğinde bir yakınını yeni yapılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne getirdi. Hastaneyi gezen, hizmet ve konfordan memnun kalan Çerçi, bugün eline çiçek alarak teşekkür için İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat’a gitti. Polat’a çiçek veren Çerçi, yurtdışında bir çok hastane gezdiğini ancak böyle konforlu bir hastaneye rastlamadığını söyledi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin 7 yıldızlı bir otel konseptinde bir alan olduğunu hatırlatan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Bildiğiniz gibi Türkiye’nin 6’ıncı şehir hastanesi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi. 1 Ağustos itibariyle hizmete başladı. Biz sağlıkta dünyada ilk 10’dayız. Gelişmiş bir çok ülke bizim artık sağlık sistemimizi örnek almaktadır"diye bilgi verdi.

40 yıldır Avrupa’da yaşayan gurbetçi Çerçi’nin teşekkür için geldiğini ifade eden Polat;" Bizim haberimiz olmadan hastasını getirmiş ilgiden çok memnun kalmış ve bize çiçek taktim etmek istemiş. Kendisinin dediğine göre 40 yıldır Avrupa’da yaşıyor ve böyle bir hastane böyle bir sağlık hizmeti görmemiş. Gerçekten de öyle. Biz Türkiye’de gelişmiş ülkelere örnek olacak şekilde bir sağlık hizmeti sunmaktayız. İnsanlar bir alışveriş merkezinde geziyorlarmış gibi bir hava var. Klasik hastane anlayışından çok daha farklı“diye konuştu.

Hastanenin yapısından, sağlık hizmetinden ve personel ilgisinden etkilendiğini dile getiren gurbetçi Mehmet Zeki Çerçi ise, “40 senedir yurt dışında yaşıyorum. Hastane personelinden habersiz hastaneyi gezdim. Servisleri, hizmetleri, sağlık kurumları ve hastanenin genel yapısını çok beğendim. Yurt dışında ben böyle bir hastane görmedim. Yurt dışında büyük ölçülü hastaneler var ama böyle konforlu ve halka hizmet görmedim“ifadelerini kullandı.