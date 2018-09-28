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Şehirlerarası yolda tıka basa tehlikeli yolculuk

Elazığ’da şehirlararası yolda giden midibüsün tıka basa yolcu doldurması ve kapısını açık gitmesi şaşkınlık oluşturdu.

Elazığ'da şehirlararası yolda giden midibüsün tıka basa yolcu doldurması ve kapısını açık gitmesi şaşkınlık oluşturdu. Aracın ekipler tarafından durdurularak gerekli işlemin yapıldığı bildirildi.


Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde seyir halinde olan 23 plakalı bir midibüs, fazla yolcuyla kapıları açık şekilde uzun süre yol gitti. Aracı gören sürücüler ise o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Bunun üzerine durum jandarma ve polis ekiplerine bildirildi ve midibüs yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hem fazla yolcu almak hem de güvenliği tehlikeye düşürmekten midibüs hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

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