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10 Ağustos 2018 11:32

Şehit ailesinin isteği yerine getirildi

10 yıl önce Kuzey Irak’ta şehit düşen Binbaşı Zafer Kılıç’ın köyde yaşayan ailesinin isteği yerine getirilerek, köy merkezi ile evleri arasındaki yol asfaltlandı.

Şehit ailesinin isteği yerine getirildi

10 Ağustos 2018 11:32


Piyade Binbaşı Zafer Kılıç, 2008 yılında Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen bir operasyonda şehit düştü. Şehit Kılıç’ın Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Küçükova köyünde yaşayan ailesini Vali Çetin Oktay Kaldırım ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş birlikte ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesi, köy merkezi ile evleri arasında bulunan yolun asfaltlanmasını talep etti. Ailenin talebi ve Vali Kaldırım’ın talimatıyla köy merkeziyle evleri arasında kalan yol İl Özel İdaresi ekipleri tarafından asfaltlandı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu’da çalışmaları yerinde inceleyerek,şehidin ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehit babası Ahmet Kılıç, isteklerini yerine getirenlere teşekkür etti.


Sabuncu ise “Şehidimiz bizim de şehidimizdir. Kolordu Komutanımızın talebi ve Valimizin direktifi ile Küçükova’dan şehidimizin evine kadar olan bu kısmı asfalt yapmak üzere geldik. Şehidimiz ve emaneti bizim emanetimiz, annesi ve babası bizim anne babamızdır. Devlet olarak, millet olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışmaktayız. Yaptığımız, şehidimizin bize verdiklerinin yanında küçük bir katkımızdır. Yapılan yol ile hem köyümüzün bu kısmında ikamet eden vatandaşlarımız hem de şehidimizin anne babası bir kolaylık ve rahatlık yaşayacaklar"dedi.




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