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21 Aralık 2016 18:45

Şehit ateşi Elazığ’a düştü

Şehit ateşi Elazığ’a düştü

21 Aralık 2016 18:45

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın Elazığ’daki ailesine acı haber ulaştı.
Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen askerlerden birinin Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar olduğu öğrenildi. 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine giren Astsubay Pınar’ın Elazığ merkez Kültür Mahallesi’nde ikamet eden babası Muzaffer ve annesi Songül Pınar’a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer acı haberi verdi. Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de, şehit ailesinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin baba evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehit için yarın Elazığ’da tören düzenlenmesi bekleniyor.



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