Şehit ateşi Elazığ'a düştü

Suriye'nin El-Bab bölgesinde 4 gün önce kazara yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli şehit oldu. Yerli'nin naaşı bugün Elazığ'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Olay, 26 Eylül Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin El-Bab bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli (22) kazara yaralandı. Yerli, hemen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yerli, dün akşam şehit oldu.

Sami ve Emine Yerli çiftinin 4 çocuğunun ikincisi olan şehidin, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyündeki evine acı haber ulaştı. Acı haberin ardından baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehidin naaşının bugün babaevine getirileceği ve düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.