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13 Temmuz 2018 12:39

Şehit babası Oğuz: "Cumhurbaşkanımıza bir şey olsaydı çocuklarımız hain sayılırdı"

15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen polis memuru Eyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz, “Eğer Cumhurbaşkanımıza bir şey olsaydı bizim çocuklarımız hain sayılırdı.

Şehit babası Oğuz:

13 Temmuz 2018 12:39

Onlar kahraman olurdu. Allah buna fırsat vermedi” dedi.


15 Temmuz demokrasi zaferinin 2. yıl dönümü kapsamında Elazığ’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından İcadiye, Elazığ ve Harput şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette İl Müftü Vekili Muhammed Zayid Belek tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Şehitler için dua edilmesinin ardından mezarlarına karanfil bırakıldı. Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara‘nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Eyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz da oğlunun mezarı başındaydı.


Oğlunun 15 Temmuz şehidi olduğunu belirten Tevfik Oğuz, “Oğlum Ankara Gölbaşı’nda şehit oldu. 15 Temmuz’u unutturmamak istiyoruz. Devletimizden isteğimiz odur. İnşallah da unutturmazlar. Fakat şehitlerimiz çok oldu ve acımız büyük. Allah başımızdaki Cumhurbaşkanımızı korudu. Eğer ona bir şey olsaydı bizim çocuklarımız hain sayılırdı. Onlar kahraman olurdu. Allah buna fırsat vermedi. Cumhurbaşkanımız buna direndi. Bu da bize büyük bir teselli oldu” diye konuştu.


Ziyaretlere, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, diğer protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.




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