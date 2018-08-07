İzmir Adliyesine yönelik hain saldırıyı canı pahasına önleyen Şehit Polis Fethi Sekin’in adı, Elazığ Şehir Hastanesine verildi. Baba Mehmet Zeki Sekin, 1 Ağustos itibariyle hizmete giren ve ismi ’Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ olarak tescillenen hastaneyi gezdi. Sekin’e eşlik eden İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da hastane hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla şehir hastanesini isminin ‘Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ olarak tescillendiğini belirten İl sağlık Müdürü Cahit Polat, “Şehidimizin babası Mehmet amcaya müjdeyi verdik. Çok duygulandı. Duygu ve düşüncelerini aktarmak istediklerini söylediler. Buraya davet ettik. Devletimiz uğrunda şehit olan insanların kıymetini her zaman bilmektedir” dedi.

Şehir hastanesine oğlunun isminin verildiğini aktaran Mehmet Zeki Sekin, “Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü üzerinde iç ve dış karanlık eller, hain ve pis oyunlarını devam ettirmektedirler. Milletimizin ve devletimizin bu oyunları bozacak aklı, tecrübesi, kudreti ve inancı vardır. Her zamankinden daha kuvvetidir. Bu oyunun bozulup hainlerin suratına fırlatılması için girişilen bu kutlu ve amansız mücadelede büyük kahramanlık ve fedakarlık sergilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Oğlu Fethi’nin de bu kahramanlardan biri olduğuna değinen baba Sekin, "Elazığ’ın ve Türkiye’nin sembol isimlerinden biri olmuştur. Bu devasa şifa kaynağı hastaneye Fethi’nin ismini verilmesi bu bakımdan bizi şereflendirmiştir. Fethi’nin kanı diğer kanlardan, daha kıymetli olduğundan değil, sembol olduğundandır. Bu bayraktarlığı yapan Fethi, bunu bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, öksüz, yetim ve dullarımızın adına yapmaktadır” diye konuştu.