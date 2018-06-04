Askerimiz, polisimiz yeri geldikçe onlar için can veriyor"dedi.

Altınoluk Anaokulu tarafından ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ programı düzenlendi.Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan program Şehit polis memuru Fetih Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 15 Temmuz’da şehit düşen Polis memuru Eyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda anaokulu öğrencileri, giydikleri Özel Harekat Polis kıyafeti ile çeşitli etkinlikler yaptı.

Şehit babası Mehmet Zeki Sekin ise konuşmasına Ozan Arif’in, "Küçüksün küçük daha büyü yavrum" diye başlayan ninni isimli şiirini okuyarak başladı.

İnsanların bütün canlılar gibi doğup büyüdüğünü ve zamanı gelince göçüp gittiğini ifade eden Sekin;" Biz buna ömür diyoruz. Bir taraftan yaşamaya çabalarken diğer taraftan sevdalarımızı sevinçlerimizi kavgamızı bilgi ve duygularımızı kendimizden sonraki nesle aktarıyoruz. Böyle yapıyoruz ki onlar daha güvenli daha huzurlu daha rahat daha mutlu yaşasınlar. Acılara hasretlere zorluklara onlar için katlanıyoruz. Askerimiz polisimiz yeri geldikçe onlar için can veriyor. Tıpkı Fethi gibi kahraman şehitlerimiz gibi" diye konuştu.

Dinine, vatanına bağlı, vatan millet sevdalı çocuklar yetiştirmek için okulu kurduklarını anımsatan Harun Karabulut, öğretmenlerin çocuklara iyi bir eğitim verdiğini aktardı.

Daha sonra öğrencilerin farklı etkinlikleri ile program sona erdi.