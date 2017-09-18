Şehit babasının adı verilen okulda, ilk ders zilini oğlu çaldı

Elazığlı Komiser yardımcısı Burhan Gatfar, 2 Eylül 2015 tarihinde Batman’da sivil polis otomobiline PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü. Şehidin ismi, Ataşehir Mahallesi Kuvaiye Milliye Caddesi’nde yapılan bir orta okula verildi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının açılışına şehidin eşi Komiser Yardımcısı Semra, oğulları Batuhan ve Ömer Baki Gatfar’da katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından ilk ders zilini şehidin 10 yaşındaki oğlu Ömer Baki Gatfar çaldı.

Yeni bir okulun açılışını yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,“Şairin dediği gibi, ‘sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ sözüyle hareketle, şehidimiz Burhan Gatfar’ın adını okula vermiş bulunuyoruz. Şehidimiz bu vatana sahip çıkıldığının göstergelerinden birisidir. Şehidimize rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

Vatan için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını vurgulayan Gürtürk, “Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeni eğitim- öğretim yılına başlayan bu yavrularımız da geleceğe dönük olarak milli, manevi ve ahlaki değerler ile beslenecek. Yeni eğitim -öğretim programımızda ülkesini ve vatanını seven bireyler olarak yetişeceğine kalbimden inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şehidimize rahmet diliyorum” diye konuştu.

Programın sonunda Gürtük, şehidin eşi Semra Gatfar’a plaket ve çocuklarına hediye verdi.