Şehit Cüneyt Bankur'un ismi verilen okulun açılışı yapıldı

Elazığ'da yapımı tamamlanan ve Şehit Cüneyt Bankur'un ismi verilen İmam Hatip Orta Okulunun açılışı yapıldı.

Merkez Sürsürü Mahallesinde yapılan 8 derslikli Şehit Cüneyt Bankur İmam Hatip Ortaokulunun resmi açılışı nedeniyle program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra öğrencilerden oluşan koro, mini konser verdi. Şehit Cüneyt Bankur'un babası Aziz Bankur oğlunun adının böyle bir okulda yaşayacak olmasından gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ülkenin temellerinin şehit kanları üzerinde yükseldiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Şehadet şerbetini içip ölümsüzlük mertebesine ulaşan şehitlerimizin aziz hatıraları daima bu milletin yüreğinde ve isimlerini verdiğimiz okullarımızın şahsiyetinde öğrencilerimizin minik yüreklerinde yaşayacaktır. Cüneyt kardeşimiz de hem ailesinin, hem de şehadet şerbetini içtikten sonra tüm milletin evladı olarak gönüllerdeki yerini almıştır. O artık bir anne babanın değil, 81 milyon vatan evladının çocuğu, kardeşi ve evladıdır” dedi.

8 derslikten oluşan okulun bu yıl 135 öğrenciye eğitim vereceğini aktaran Gürtürk, “Bir binanın okul olabilmesi için gerekli en önemli şey öğrencidir. En güzel okul bile öğrencisiz olduğunda anlamsızdır. Okulun amacı, var oluş amacı sizleri eğitim, öğretim ve hayata hazırlamaktır. Sizler eğitimin temel taşlarısınız. Bütün çabamız sizin için. Siz mutluysanız, eğitimliyseniz, sağlıklıysanız bizler de mutluyuz. Değerli evlatlarımız, hiçbir başarıya çiçekli yollardan gidilemez. Emek harcamak, disiplinli olmak ve çok çalışmak lazımdır. Başaracağınıza inanın, yorulduğunuzda ve pes ettiğinizde bu inanca sarılın ve yeniden başlayın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle okulun açılışı yapıldı.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulhakim Aydın, şehit ailesi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.