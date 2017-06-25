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25 Haziran 2017 22:33

Şehit kızından babaya duygulandıran sesleniş

Elazığ’da şehit babasının kabrini ziyaret eden 4 yaşındaki kızının ""Baba, baba, anne beni duymuyor burası cennet mi" demesi duygulandırdı.

Şehit kızından babaya duygulandıran sesleniş

25 Haziran 2017 22:33


16 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır’da Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonu’na terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda Elazığlı polis memuru Yakup Kılınç ile birlikte 5 polisle 5 yaşındaki polis çocuğu şehit olmuştu. Elazığlı Şehit Kılınç’ın naaşı Harput’ta bulunan 15 Temmuz Polis Şehitliği’ne defnedilmişti.


Bayram nedeniyle şehit Kılıç’ın eşi Özgül ve 4 yaşındaki kızı Şeyma, kabir başına gitti. Babasının mezarı başına oturan Şeyma Nisa, "Baba, baba, baba" diye seslenip cevap alamaması üzerine annesine, “Anne beni duymuyor, baba, burası cennet mi’ demesi duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Bu sırada şehidin eşi de kocasının fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. O anlar sosyal medyada da paylaşılırken, videoyu izleyenler duygusal anlar yaşadı.




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