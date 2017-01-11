Şehit Ömer Halisdemir’in babasından Rektör Demirdağ’a ziyaret

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti.

15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasında kahramanlık örneği göstererek darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Prof. Dr. Demirdağ, Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz’un simge şehitlerinden birisi olduğunu söyledi.

Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in de simge isimlerden biri olduğunu ifade eden Demirdağ, “Ülkemizin birliği ve dirliği için bugüne kadar şehit olan bütün nice isimsiz kahramanlarımızı da rahmetle ve minnetle anıyorum. Onlar bizim varlığımızın sebebi. Bu ülkede huzurlu bir şekilde yaşamamızın garantörü olarak bunları görüyoruz. Şehitlerimize ne kadar minnet ve rahmetle ansak azdır. Hasan Hüseyin Halisdemir hepimizin amcası, dayısı ve babasıdır” dedi.

Hasan Hüseyin Halisdemir ise, misafirperverliklerinden dolayı Elazığ’a ve Rektör Demirdağ’a teşekkür etti.