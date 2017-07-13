Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanı törenle açıldı

Kahramanca mücadele eden şehit Sekin’in adı Elazığ Belediyesi tarafından kentin merkezinde 159 bin 500 metrekarelik alanda yeniden hazırlanan mesire alanına verildi. Belediye tarafından yapılan çalışma ile kentin nefes alacağı yer haline getirilen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Mesire alanına 300 adet oturma ünitesi, 60 adet barbekü, kır lokantası, kır kahvesi, spor sahaları, 18 adet fitness alanı, 41 adet çocuk oyun alanı, macera parkı, yöresel ürünler satış büfesi, 5 ayrı noktada bay-bayan mescitleri, sıhhi tesis kompleksi, 6 adet biyofiltre sistemine sahip gölet, çeşmeler, bin 621 metre uzunluğunda bisiklet yolu, bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş, koşu yolu ve 2 adet oto ve bisiklet parkı yapıldı. Parkın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin yaptı. Baba Sekin, böyle bir yere isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “O şehitler, huzurumuz, bugünümüz ve yarınımız için sahip oldukları en kıymetli varlıklarından, canlarından vazgeçtiler ve geçmeye devam ediyorlar. Bu güzel mesire yerinde oğlumun sadece adı yaşamayacak. Top oynayan oğullarınıza bakıp oğlu Burak Tolunay’ı, ip atlayan kızlarınıza bakıp kızları Zeynep Dila’yı ve Nisanur’u hatırlayacaksınız. Burada onun hatıraları ve emanetleri de yaşayacak” şeklinde konuştu.

"Vazgeçilmez bir sosyal yaşam merkezi oldu"

Göreve geldikleri ilk günde bugüne tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir ekip ruhu ile Elazığ’a değer katmak için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “İnsana hizmeti hizmete çıkış yolculuğumuzdaki ana prensiplerimizden biri olarak kabul ettik. Şehrimizin bu gününe hizmet ederek geleceğe yatırım yapacağız dedik ve bu şuurla çalışmalarımız ile yatırımlarımızı yaptık. 3 yılda birbirinden kıymetli çalışmalara imza attık ve yatırımları hayata geçirdik. 2017 yılına geldiğimizde bu şehrin dört bir yanında yarınlarımıza yön veren çalışmalarımız ve yatırımlarımız yaptık” ifadelerini kullandı.

Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanı hakkında da bilgi veren Başkan Yanılmaz, “300 adet aile tipi piknik masası var. Dolayısıyla aynı anda 3 bin kişini piknik yapabileceği bir alan var. 18 adet değişik yerlerde çeşme, 41 adet oyun grubu, 2 adet dev çocuk oyun parkıyla bu mesire alanı ilimizin büyük bir boşluğunu gidermiş olacak. Mescit ve ibadethane konusunda da değişik yerlere konulmuş 10 adet kadın, erken mescit ve diğer lavabo ihtiyaçlarının giderileceği yerler yaptık. Yapısı, fiziki durumu, yıllanmış ağaçları, peyzaj düzeni ile ilimize bu mesire alanı vazgeçilmez bir sosyal yaşam merkezi oldu. Buraya gelen her kardeşimizin bu vatan uğruna mücadele eden, canını veren, canını verirken gözünü kırpmadan teröristlerle silahlı çatışmaya giren şehidimizin isminin de sonsuza dek unutulmaması için Şehit Fethi Sekin’in ismini verdik” diye konuştu.

Şehitlere en büyük kıymeti Allah’ın verdiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Onların bizim duamıza ihtiyacı yok. Bizim onların, anne babalarının ve eşlerinin duasına, şefaatlerine ihtiyacımız var. Çok büyük sorumluluk altındayız. Bu tabloları ve sahneleri görünce gerçekten ne kadar büyük yükümlülük ve sorumluluk altında olduğumuzu görüyoruz" dedi.

Anadolu’nun herkesin ana kucağı, baba ocağı olduğunu ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, “Anadolu 1048 Fasinler ile başlayan, 1071 Malazgirt zaferi ile taçlandırılan, Alparslan’ın orduları ile yurt edindiğimiz bir vatan toprağıdır. 1171 Miryokefalon ile bir daha kapanmamak üzere Anadolu’nun sonsuza kadar yaşatılacağı topraklardır. Bu topraklar için geçmişten bu güne nice yavrular hakka doğru koşarak yürüdü. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ile bizlere emanet edildi. Allah’ın izniyle bu emaneti sonsuza kadar yaşatacağız. Bugüne kadar bu ülke toprakları üzerinden nice hainler çıktı. Bu ülke insanına karşı nice hainler farklı eylemlere girişti. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu ülkede ne kadar hain çıktıysa onların karşına şehitler tepesini bırakmayacak nice nöbetçiler vardır” şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya’nın dua ettirmesinin ardından açılış, Şehit babası Mehmet Zeki Sekin, ailesi ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Açılışa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, TSO Başkanı İdris Alan, ilçe beledi

ye başkanları, kaymakamlar, Şehit Fethi Sekin’in Babası Mehmet Zeki Sekin, ailesi, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış sonrası Esat Kabaklı da konser verdi.