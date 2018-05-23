Şehit polis, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Olay önceki gün, Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarındaki bir alış veriş merkezi önünde meydana geldi. Silahla yaralama olayında, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru S.K.’nın incelediği tabancanın ateş alması sonucu yerden seken kurşun 36 yaşındaki Gökmen Taşkıran’a isabet etti. Taşkıran kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Meslektaşı ile evli olan 2 çocuk babası şehit polis memuru Taşkıran’ın naaşı, Antalya’dan memleketi Elazığ’a getirildi. Elazığ’ın Maden İlçesi Gezin köyüne götürülen şehit için, bugün öğle namazı sonrası Gezin Camii’nde tören düzenlendi.

Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Aysu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, kamu kurum müdürleri, ilçe protokolü, şehidin ailesi, yakınları, köy sakinleri, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Müftü Sarıkaya’nın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.