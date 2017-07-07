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07 Temmuz 2017 12:21

Şehit Rıstam Çetin için mevlit okutuldu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin için Kovancılar Jandarma Özel Harekat Taburu’nda mevlid-i şerif okutuldu.

Şehit Rıstam Çetin için mevlit okutuldu

07 Temmuz 2017 12:21


Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında Bingöl sınırı yakınlarında yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin için Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar Jandarma Özel Harekat Taburu’nda mevlid-i şerif okutuldu. Okunan mevlide; İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Zeren, Kovancılar Özel Harekat Tabur Komutanı, şehidin silah arkadaşları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit, ilahiler ve şehitler adına edilen dualarla sona erdi.




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