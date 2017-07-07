Şehit Rıstam Çetin için mevlit okutuldu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında Bingöl sınırı yakınlarında yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin için Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar Jandarma Özel Harekat Taburu’nda mevlid-i şerif okutuldu. Okunan mevlide; İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Zeren, Kovancılar Özel Harekat Tabur Komutanı, şehidin silah arkadaşları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit, ilahiler ve şehitler adına edilen dualarla sona erdi.