Şehit Sekin anısına Muay Thai Altın Kemer Turnuvası

Şehit Fethi Sekin Uluslararası Muaythai Altın Kemer Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Şehit Fethi Sekin Uluslararası Muaythai Altın Kemer Turnuvası’nın 2’incisi düzenlendi. Hükümet Konağı önünde yapılan turnuvaya 8 farklı ilden 16 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde kıyasıya geçen mücadeleler sonrası birinci olan sporculara altın kemer ve ikincilere kupa verildi.

Turnuvanın ikincisinin düzenlendiği aktaran İlçe Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, “Şehit Fethi Sekin adına düzenlemekten onur duyuyoruz. Güzel bir turnuva. Turnuvanın teması; ‘bağımlılığa hayır, spor kardeşliğine evet’. Şiddet yoğunluğu fazla gibi gözüken bir spor ama daha sonrasında sarılıyorlar. Buraya gelen insanlarımızın bu bilinci aldıktan sonra devletimizin ve milletimizin sırtı yere gelmeyecek. Sporla bağımlılığa karşı duracağız” dedi.

Güzel bir spor müsabakası düzenlediklerini dile getiren İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise, “Asıl işlenecek mesele spor kardeşliğinin bize ne getirdiğidir. Turnuvaya da ismini veren şehit Fethi Sekin ilçemizin medarı iftarı olmuştur. İzmir adliyesi önünde kendi canı pahasına büyük bir faciayı engelledi. Belki isimsiz birçok kahramanımız vardır. Ama şehidimizin göstermiş olduğu kahramanlıkta dillere destan olmuştur. İlçemizin ulusal ve uluslararası manada tanıtımı ciddi bir katkı sunmuştur. Şehidimizi rahmetle anıyorum. Hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.