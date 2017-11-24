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24 Kasım 2017 14:09

Şehit Uzman Çavuş Barut, son yolculuğuna uğurlandı

Askeri konvoya eşlik eden zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Faruk Barut, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Barut, son yolculuğuna uğurlandı

24 Kasım 2017 14:09


Kaza, Elazığ’ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl arasındaki Kuruca Geçidi Yenikaya yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Van’a götürülen askeri araçlara eşlik eden Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Uzman Çavuş Faruk Barut (33) idaresindeki askeri araç, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Uzman Çavuş Barut olay yerinde şehit olurken, bir askeri personel ise yaralandı.


Şehit Barut için bugün önce 8. Kolordu Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı İzzetpaşa Camiine getirildi. Cuma namazına müteakip İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi.


Meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı bir süre götürüldükten sonra top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Törenin ardından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliğine götürülerek toprağa verildi.


Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, şehidin babası İhsan Barut, yakınları, vatandaşlar ile emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.




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