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02 Temmuz 2017 12:41

Serinlenmek için baraja giren genç kayboldu

Elazığ’da serinlemek için baraja giren bir kişi, suda kayboldu.

Serinlenmek için baraja giren genç kayboldu

02 Temmuz 2017 12:41


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Baskil’in Yaylanlı köyü mevkiinde Karakaya Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcaktan bunalan E.B. (24) ve arkadaşı serinlemek için suya girdi. Üstünü giyinmek içi sudan çıkan arkadaşı, E.B.’yi göremeyince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ile birlikte AFAD, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalara rağmen genç bulunamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı.




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